Челестини — о матче в день рождения: галстук мне не подарили

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, рассказал, что он испытывает, когда матч проходит в день рождения.

«Ощущения немного двойственные. Моя работа даёт мне много всего — это страсть и радость, так что я нахожусь в привилегированном положении, которое есть не у всех. В каждой замечательной работе приходится чем‑то жертвовать. Но доволен тем, что могу проживать жизнь в своей второй семьей — команде. Конечно, часть моего сердца очень хотела бы провести этот день в кругу семьи, пообщаться с детьми и родителями. Но работа — не менее важная часть жизни, такие моменты переживаются легче, когда команда побеждает. Галстук мне не подарили (смеётся). Сказали, что есть такая традиция, с утра я боялся, что мне вручат галстук. Меня поздравили, но подарка не подарили. Подумал, это хороший знак: значит, сегодня подарком станет победа», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Пари НН» завершился победой армейцев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    
