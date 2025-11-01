Челестини — о матче в день рождения: галстук мне не подарили

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, которому 31 октября исполнилось 50 лет, рассказал, что он испытывает, когда матч проходит в день рождения.

«Ощущения немного двойственные. Моя работа даёт мне много всего — это страсть и радость, так что я нахожусь в привилегированном положении, которое есть не у всех. В каждой замечательной работе приходится чем‑то жертвовать. Но доволен тем, что могу проживать жизнь в своей второй семьей — команде. Конечно, часть моего сердца очень хотела бы провести этот день в кругу семьи, пообщаться с детьми и родителями. Но работа — не менее важная часть жизни, такие моменты переживаются легче, когда команда побеждает. Галстук мне не подарили (смеётся). Сказали, что есть такая традиция, с утра я боялся, что мне вручат галстук. Меня поздравили, но подарка не подарили. Подумал, это хороший знак: значит, сегодня подарком станет победа», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

Матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Пари НН» завершился победой армейцев со счётом 2:0.