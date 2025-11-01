В «Манчестер Сити» высказались о состоянии Родри, пропустившего четыре матча из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о восстановлении после травмы испанского опорного полузащитника «горожан» Родри перед встречей 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом».

«Родри? Считаю, он сможет помочь команде. Сложно сказать, будет ли готов с первых минут, но надеюсь, что он присоединится к нам [в ближайшем матче]», — приводит слова Гвардиолы пресс‑служба английского клуба.

Напомним, Родри получил мышечную травму в матче 7-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:0). Испанец покинул поле на 22‑й минуте.

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В 2024 году он выиграл «Золотой мяч». За «горожан» полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 32 результативными передачами.

