«Стыдно! Этой замене тренера место в Книге Гиннесса». Романцев — о ситуации в «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев отреагировал на тренерские перестановки в московском «Торпедо». 15 октября команду возглавил Олег Кононов, покинувший автозаводцев в августе этого года. Он сменил уволенного Дмитрия Парфёнова.

— Вы частенько повторяете, что внимательно следите за тренерскими делами своих воспитанников. Как восприняли уход из «Торпедо» Дмитрия Парфёнова, уволенного всего после месяца работы?

— Даже не знаю, как комментировать эту нелепость, — паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди… Начну с Кононова, к которому нет и не может быть претензий, поскольку идея расставания со сменившим его Парфёновым наверняка принадлежит не ему. Олег — профессиональный тренер, судьба которого в руках тех, кто платит. Дали работу — спасибо, показали на дверь — до свидания. Опять позвали — ещё раз спасибо… Издержки профессии. Потому и отношусь к нему с уважением. Но такой комбинации с обратной заменой я на своём футбольном веку не видел и не слышал. Так что ей самое место в Книге Гиннесса. Что касается Димы Парфёнова, то он один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо — выиграть Кубок страны.

Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за неё. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо». Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со стариком Хоттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!» И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность? Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только! Извините, но больше сказать нечего. Да и не хочу!

А тем, кто помнит и знал «Торпедо» его славных победных времен или знаком с давней, богатой историей команды, выражаю соболезнования в связи с уходом из жизни одного из великих игроков тех времен Виктора Шустикова. К сожалению, я не был с ним знаком. Но много слышал и читал об этом легендарном футболисте и огромной души человеке. Светлая вам память, Виктор Михайлович… — приводит слова Романцева издание «Известия».

Отметим, что на тренерском мостике «Торпедо» в текущем сезоне, помимо Кононова, работали три специалиста: Сергей Жуков (и. о.), Павел Кирильчик (и. о.) и Дмитрий Парфёнов.

