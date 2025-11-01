Тренер ЦСКА Челестини ответил, когда Акинфеев может вернуться на поле

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о состоянии травмированного капитане армейцев 39-летнего голкипера Игоря Акинфеева. Вратарь получил повреждение в матче 11-го тура с московским «Спартаком» (3:2). С тех пор, капитан красно-синих пропустил три матча команды в РПЛ.

— Когда Игорь Акинфеев сможет выйти на поле?

— Его всё ещё беспокоит боль — мы с ним разговаривали сегодня утром. Пока не знаем, когда он вернётся. Но Игорь хочет быть с командой, хочет быть на скамейке. Это наш капитан, и мы нуждаемся в нём. Он скажет нам, когда будет готов играть, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

Акинфеев находится в системе ЦСКА с 1990 года. В составе взрослой команды красно-синих вратарь провёл 809 матчей во всех турнирах, в 335 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме Сёмин ответил, может ли Тороп стать достойной заменой Акинфееву в ЦСКА

Главные футбольные дерби России: