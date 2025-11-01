Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков и Кисляк поздравляли друг друга, фанаты почтили память Плешакова. Фото победы ЦСКА

Обляков и Кисляк поздравляли друг друга, фанаты почтили память Плешакова. Фото победы ЦСКА
Комментарии

31 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Пари НН». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 40-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 82-й минуте полузащитник Матвей Кисляк укрепил преимущество красно-синих.

После 14 матчей красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент лидируют в РПЛ. Нижегородская команда с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android