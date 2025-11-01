«Имеет право на мнение». Романцев — о словах Карпина про ужесточение лимита на легионеров

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мыслями о позиции главного тренера «Динамо» и российской национальной команды Валерий Карпин в отношении лимита на легионеров. Ранее Карпин назвал «злом» новости о будущем ужесточении лимита.

— Валерий Карпин заявил, что лимит на легионеров, на ужесточении которого настаивает министр спорта Михаил Дегтярёв, — зло. Не рискует ли Валерий Георгиевич впасть в немилость у министра, который уже намекнул, что может «не согласовать» фигуру главного тренера?

— Прямо скажу, вопрос неожиданный, но очень важный. В связи с этим мне вспоминается, как после матча с командой Франции, не знаю уж по какому поводу, Карпин сцепился с Зиданом, считавшимся непререкаемым авторитетом. Ни в коем случае не хочу проводить какие-то параллели. Просто годы совместной работы с Валерием убедили, что он из тех, кто привык не только прямо высказывать своё мнение, но и отстаивать его. И в жизни, и на поле. Таким Карпин был футболистом, таким остался и в тренерском деле. За что одни его уважают, а другие не любят. Особенно сейчас, когда роль тренера пытаются отодвинуть на второй план. Но даже это не заставило Валеру изменить своим принципам. Потому, пройдя уже непростую тренерскую школу, получив достаточный опыт работы и не раз оказываясь в критических ситуациях, он имеет право на собственное мнение.

Что касается варианта «впасть в немилость», то в этом плане профессия тренера — как у сапёра, самая уязвимая. Как говорится, се ля ви… — приводит слова Романцева издание «Известия».

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: