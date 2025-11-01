«Величайший». Александр Мостовой опубликовал фото на фоне портрета Диего Марадоны

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выложил фотографию на фоне портрета легенды мирового футбола, аргентинского полузащитника Диего Марадоны, известного по выступлениям за «Барселону» и «Наполи».

«Величайший», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. В составе «Бока Хуниорс» он выигрывал чемпионат Аргентины; в «Барселоне» — Кубок лиги Испании, Кубок и Суперкубок страны; в «Наполи» — дважды становился чемпионом Италии, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Италии и в Кубке УЕФА.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Александр известен по выступлениям за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

