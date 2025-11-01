Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Величайший». Александр Мостовой опубликовал фото на фоне портрета Диего Марадоны

«Величайший». Александр Мостовой опубликовал фото на фоне портрета Диего Марадоны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выложил фотографию на фоне портрета легенды мирового футбола, аргентинского полузащитника Диего Марадоны, известного по выступлениям за «Барселону» и «Наполи».

«Величайший», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. В составе «Бока Хуниорс» он выигрывал чемпионат Аргентины; в «Барселоне» — Кубок лиги Испании, Кубок и Суперкубок страны; в «Наполи» — дважды становился чемпионом Италии, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Италии и в Кубке УЕФА.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Александр известен по выступлениям за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Материалы по теме
«Имеет право на мнение». Романцев — о словах Карпина про ужесточение лимита на легионеров

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android