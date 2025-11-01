ЦСКА показал раздевалку команды после победы в матче РПЛ в юбилей тренера Челестини

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после уверенной победы команды в матче 14-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Иван Обляков и Матвей Кисляк.

Права на видео принадлежат РФС.

Отметим, главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини в день игры с «Пари НН», 31 октября, исполнилось 50 лет.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.

