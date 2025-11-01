ЦСКА показал раздевалку команды после победы в матче РПЛ в юбилей тренера Челестини
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после уверенной победы команды в матче 14-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
В составе победителей забивали Иван Обляков и Матвей Кисляк.
Права на видео принадлежат РФС.
Отметим, главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини в день игры с «Пари НН», 31 октября, исполнилось 50 лет.
После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке.
