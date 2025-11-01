Григорян — Шпилевскому: как твои спичи влияют на футболистов? Вижу пустые глаза у игроков

Известный отечественный специалист Александр Григорян прокомментировал работу главного тренера нижегородского «Пари НН» Алексея Шпилевского в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Как тренер, я отмечал, что прогресс в игре Шпилевского, за исключением матча с ЦСКА. В игре, а не в результате. А вот если бы я был руководителем Шпилевского, я бы сказал: послушай, ты когда даёшь интервью, ты думаешь о том, как это влияет на твоих игроков? У тебя есть трибуна, а это единственный способ повлиять на игроков. Но прибавляют ли оптимизма у футболистов твои спичи? […] Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда — так себе»? Парни, которые тебя слушают, они верят в тебя? Я вижу пустые глаза у игроков «Пари НН». Они поют песню: «Мы ждём перемен», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров чемпионата России «Пари НН» занимает последнее 16-место в турнирной таблице, набрав семь очков.

