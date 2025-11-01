Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян — Шпилевскому: как твои спичи влияют на футболистов? Вижу пустые глаза у игроков

Григорян — Шпилевскому: как твои спичи влияют на футболистов? Вижу пустые глаза у игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный специалист Александр Григорян прокомментировал работу главного тренера нижегородского «Пари НН» Алексея Шпилевского в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Как тренер, я отмечал, что прогресс в игре Шпилевского, за исключением матча с ЦСКА. В игре, а не в результате. А вот если бы я был руководителем Шпилевского, я бы сказал: послушай, ты когда даёшь интервью, ты думаешь о том, как это влияет на твоих игроков? У тебя есть трибуна, а это единственный способ повлиять на игроков. Но прибавляют ли оптимизма у футболистов твои спичи? […] Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда — так себе»? Парни, которые тебя слушают, они верят в тебя? Я вижу пустые глаза у игроков «Пари НН». Они поют песню: «Мы ждём перемен», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров чемпионата России «Пари НН» занимает последнее 16-место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Материалы по теме
Шпилевский — о критике Быстрова: пусть Володя потренирует сперва там, где я тренировал

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android