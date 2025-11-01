Скидки
«От «Спартака» не знаем, чего ожидать». Семшов — о грядущей игре москвичей с «Краснодаром»

«От «Спартака» не знаем, чего ожидать». Семшов — о грядущей игре москвичей с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в рамках 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 2 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«В последней игре с «Рубином» «Краснодар» только в первом тайме показал свой максимум. Во втором — мог и потерять очки. От «Спартака» мы не знаем, что ожидать. Нынешний «Спартак» могут выдать потрясающую игру, а могут и провалить», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на текущий момент «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Мурада Мусаева 29 очков. «Спартак» находится на шестом месте с 22 очками после 13 матчей.

