Нападающий «Ливерпуля» Экитике назвал лучшего форварда всех времён

Форвард «Ливерпуля» Уго Экитике признался, что восхищается нападающим «Аль-Иттихада» Каримом Бензема и считает его своим кумиром.

– Твой любимый игрок, который выступал в Премьер-лиге? Хотя, пожалуй, уточню — кто твой любимый французский футболист?

– Тьерри Анри. Для меня он — величайший игрок. Во Франции он легенда, на него равняются все молодые ребята. Мы его обожаем.

– Думаешь, у тебя есть с ним что-то общее?

– Нет.

– А кто был твоим любимым нападающим, когда ты рос? Помимо Анри, конечно.

– Карим Бензема. По моему мнению, он лучший форвард в истории.

– Есть ли у вас с ним похожие черты?

– Нет. Но я мечтаю хотя бы приблизиться к его уровню. Он просто фантастический нападающий, – приводит слова Экитике ESPN.

В текущем сезоне на счету Экитике три гола и один ассист в восьми матчах АПЛ.

