Появились новые подробности конфликтной ситуации между Винисиусом и Хаби Алонсо

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и главный тренер команды Хаби Алонсо сумели наладить отношения и урегулировать недавний конфликт, сообщает AS.

По информации источника, 29 октября между бразильцем и наставником состоялась «дружеская встреча», во время которой они провели «откровенный и конструктивный разговор», позволивший снять напряжение и устранить разногласия.

Ранее, 26 октября, в поединке против «Барселоны» на 72-й минуте Алонсо заменил Винисиуса, что вызвало бурную реакцию игрока. Уходя с поля, он эмоционально отреагировал на решение тренера, удивленно спрашивая причину замены и ругаясь при этом нецензурной бранью. Позже появились слухи о желании игрока покинуть клуб.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса