Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Динамо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Подозреваемые в ограблении Лувра были задержаны в очереди на матч «Париж» – «Лион»

Подозреваемые в ограблении Лувра были задержаны в очереди на матч «Париж» – «Лион»
Аудио-версия:
Комментарии

Четверых человек, подозреваемых в ограблении Лувра, задержали во время ожидания матча 10-го тура чемпионата Франции между «Парижем» и «Лионом» (3:3), проходившего на стадионе «Жан-Буан» 29 октября. Об этом сообщили телеканалы FranceInfo и BFMTV, а также RMC Sport.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Париж
Париж
Окончен
3 : 3
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 5'     0:2 Шульц – 51'     0:3 Шульц – 58'     1:3 Камара – 65'     2:3 Кеббаль – 77'     3:3 Маршетти – 84'    
Удаления: де Смет – 67' / Абнер – 61'

Операция прошла около 20:30 по местному времени и проводилась сотрудниками Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).

Арест стал частью нового этапа расследования ограбления, произошедшего 19 октября. Из музея были похищены украшения на сумму примерно € 88 млн и до сих пор их местонахождение неизвестно. Ранее по этому делу уже задержали двоих предполагаемых участников, находившихся на месте преступления.

По словам прокурора Парижа, к делу привлечено свыше ста следователей. Расследование охватывает как подготовительные действия, так и непосредственные операции преступной группы.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

Материалы по теме
Мбаппе объяснил разницу между «ПСЖ» и мадридским «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android