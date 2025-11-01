Подозреваемые в ограблении Лувра были задержаны в очереди на матч «Париж» – «Лион»

Четверых человек, подозреваемых в ограблении Лувра, задержали во время ожидания матча 10-го тура чемпионата Франции между «Парижем» и «Лионом» (3:3), проходившего на стадионе «Жан-Буан» 29 октября. Об этом сообщили телеканалы FranceInfo и BFMTV, а также RMC Sport.

Операция прошла около 20:30 по местному времени и проводилась сотрудниками Бригады по борьбе с бандитизмом (BRB).

Арест стал частью нового этапа расследования ограбления, произошедшего 19 октября. Из музея были похищены украшения на сумму примерно € 88 млн и до сих пор их местонахождение неизвестно. Ранее по этому делу уже задержали двоих предполагаемых участников, находившихся на месте преступления.

По словам прокурора Парижа, к делу привлечено свыше ста следователей. Расследование охватывает как подготовительные действия, так и непосредственные операции преступной группы.

