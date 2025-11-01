Скидки
Рубин — Динамо. Прямая трансляция
17:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Форест» заявил, что у Зинченко оказалась более серьёзная травма, чем ожидалось

Тренер «Форест» заявил, что у Зинченко оказалась более серьёзная травма, чем ожидалось
Перед матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» команда «Ноттингем Форест» столкнулась с кадровыми потерями — вне состава остались сразу несколько игроков, включая украинского защитника Александра Зинченко.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главный тренер «лесников» Шон Дайч сообщил, что у Зинченко обострилась травма паха, и восстановление займёт больше времени, чем предполагалось изначально.

«Зинченко пока не сможет играть. К сожалению, травма оказалась серьёзнее, чем мы ожидали», — отметил наставник на предматчевой пресс-конференции.

Кроме украинца, в матче также не примут участия Крис Вуд и Дилан Баква (повреждения мышц), вратарь Ангус Ганн (травма колена) и Ола Айна, продолжающий восстановление после операции на подколенном сухожилии.

Встреча «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня и начнётся в 17:00 мск.

