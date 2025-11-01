Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они будут проситься уйти». Рубен Аморим высказался о зимнем трансферном окне для «МЮ»

«Они будут проситься уйти». Рубен Аморим высказался о зимнем трансферном окне для «МЮ»
Комментарии

Португальский тренер Рубен Аморим высказался о зимнем трансферном окне, которое откроется в январе 2026 года.

«Я не знаю, что произойдёт. Может случиться многое, даже в нашем клубе. Вы знаете, впереди чемпионат мира — некоторые игроки не получают игровой практики, они будут проситься уйти, так что мне придётся со всем этим справляться», — приводит слова тренера журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 1 ноября, в рамках 10-го тура английского чемпионата «МЮ» сыграет гостевой матч с «Ноттингем Форест».

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
Наконец-то за «МЮ» хочется болеть! Аморим оставит «Ливерпуль» за спиной
Наконец-то за «МЮ» хочется болеть! Аморим оставит «Ливерпуль» за спиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android