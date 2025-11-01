Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Круговой: после матча с «Локо» все «похоронили» Торопа, но он хорошая замена Акинфееву

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о молодом голкипере армейцев Владиславе Торопе.

— Может ли Тороп стать в будущем достойной заменой Акинфеева?
— Он большой молодец. Это 100% будет хорошая замена Акинфееву, когда Владимирович закончит карьеру. Когда с «Локомотивом» забили курьёзный гол, там все Славу «похоронили» и наговорили про него что-то плохое.

Но мы его, наоборот, поддержали. И сейчас Тороп смотрится достойно — вообще к нему вопросов нет. Он и низом выводит мяч, тащит, сколько было прекрасных сейвов, поэтому он хорошая замена, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, во вчерашнем матче РПЛ ЦСКА обыграл «Пари НН» со счётом 2:0.

Тороп рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы головы

21-летний Тороп сыграл 50-й матч за ЦСКА
