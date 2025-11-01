Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» опасаются, что травма Ямаля может стать хронической — The Sun

В «Барселоне» опасаются, что травма Ямаля может стать хронической — The Sun
В «Барселоне» переживают, что травма паха 18-летнего нападающего Ламина Ямаля, с которой он столкнулся в нынешнем сезоне, может приобрести хронический характер. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в более молодом возрасте похожее повреждение было у бывшего футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, однако ему удалось восстановиться после него.

Ранее СМИ сообщали, что не исключён вариант с проведением операции Ямалю, если дискомфорт продолжит сохраняться.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

