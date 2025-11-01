Скидки
Бералдо опроверг информацию о своём уходе из «ПСЖ»

Комментарии

21-летний бразильский защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо опроверг информацию о своём желании покинуть клуб.

«Видел фейковые новости о том, что хочу уйти. Я очень счастлив в «ПСЖ». Играть за этот клуб и защищать его цвета — это, несомненно, мечта, ставшая реальностью. Я сохраняю концентрацию, чтобы продолжать выкладываться по полной и вместе с товарищами по команде достигать наших целей», — приводит слова Бералдо Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что футболист недоволен своей ролью в команде, поэтому хотел бы сменить обстановку в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне игрок провёл семь матчей за клуб во французской Лиге 1 и отметился одним забитым мячом.

