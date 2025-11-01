Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 26 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Михаила Галактионова заработали 27 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили московское «Динамо» со счётом 2:1, а железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

