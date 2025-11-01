Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Футбол

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Франции по футболу сезона—2025/2026

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
В субботу, 1 ноября, стартует 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Франции:

Суббота, 1 ноября

19:00. «ПСЖ» — «Ницца»;
21:00. «Монако» — «Париж»;
23:05. «Осер» — «Марсель».

Воскресенье, 2 ноября

17:00. «Ренн» — «Страсбург»;
19:15. «Нант» – «Метц»;
19:15. «Тулуза» – «Гавр»;
19:15. «Ланс» — «Лорьян»;
19:15. «Лилль» — «Анже».
22:45. «Брест» — «Лион».

Первое место после 11 матчей занимает «ПСЖ», у которого 21 очко. Следом идёт «Монако», у которого 20 очков. Замыкает тройку «Марсель» с 19 очками. Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен».

