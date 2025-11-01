Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
20:15 Мск
Расписание матчей 17-го тура Первой лиги — 2025/2026

Расписание матчей 17-го тура Первой лиги — 2025/2026
В субботу, 1 ноября, стартует 17-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 17-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 17-го тура Первой лиги (время — московское)

Суббота, 1 ноября:

14:00. «Урал» – «Сокол»
17:00. «Шинник» – «Челябинск»

Воскресенье, 2 ноября:

16:00. «Волга» Ульяновск – «Родина»
17:00. «Спартак» Кострома – «Черноморец»

Понедельник, 3 ноября:

14:00. «Уфа» – «Енисей»
16:00. «Ротор» – «Арсенал» Тула
17:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
18:30. «Факел» – «Торпедо»
18:30. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», набравший 33 очка. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.

