Расписание матчей 17-го тура Первой лиги — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 1 ноября, стартует 17-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 17-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 17-го тура Первой лиги (время — московское)

Суббота, 1 ноября:

14:00. «Урал» – «Сокол»

17:00. «Шинник» – «Челябинск»

Воскресенье, 2 ноября:

16:00. «Волга» Ульяновск – «Родина»

17:00. «Спартак» Кострома – «Черноморец»

Понедельник, 3 ноября:

14:00. «Уфа» – «Енисей»

16:00. «Ротор» – «Арсенал» Тула

17:00. «Чайка» – «КАМАЗ»

18:30. «Факел» – «Торпедо»

18:30. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», набравший 33 очка. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.