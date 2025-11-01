Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, состоятся четыре матча в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 1 ноября (время московское):

17:45. «Рубин» — «Динамо» Москва;

17:45. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»;

20:15. «Ростов» — «Акрон»;

20:15. «Зенит» — «Локомотив».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 30 очков после 14 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 29 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 27 очков в 13 матчах. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

