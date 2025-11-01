Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 ноября

Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, состоятся четыре матча в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 1 ноября (время московское):

17:45. «Рубин» — «Динамо» Москва;
17:45. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»;
20:15. «Ростов» — «Акрон»;
20:15. «Зенит» — «Локомотив».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 30 очков после 14 встреч. На второй строчке располагается «Краснодар», в активе которого 29 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 27 очков в 13 матчах. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Оренбург» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

