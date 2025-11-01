Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: нет смысла обсуждать будущее Станковича — всё решит турнирная таблица РПЛ

Сёмин: нет смысла обсуждать будущее Станковича — всё решит турнирная таблица РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском клубе.

— Может ли матч с «Краснодаром» стать ключевым и определяющим для Станковича в «Спартаке»?
— Это кто обсуждает? Это обсуждают заинтересованные люди, которые хотят поменять Станковича. Когда тренера меняют, само собой, приходится ставить другого. Это знают только сам тренер и руководство «Спартака», а остальные лишь обсуждают. Не вижу смысла об этом говорить. Турнирная таблица РПЛ всё решит. Выиграют и будет положительный результат, значит, продолжит работу дальше. А обсуждать даже не вижу смысла, особенно фамилии называть — это поддерживать чьи-то интересы, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 13 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
