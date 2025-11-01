Расписание матчей 10-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу сезона—2025/2026

Сегодня, 1 ноября, стартует 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание матчей 10-го тура чемпионата Англии (время — московское)

Суббота, 1 ноября:

18:00. «Бёрнли»– «Арсенал»;
18:00. «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»;
18:00. «Кристал Пэлас» – «Брентфорд»;
18:00. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лидс Юнайтед»;
20:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»;
23:00. «Ливерпуль» – «Астон Вилла».

Воскресенье, 2 ноября:

17:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»';
19:30. «Манчестер Сити» – «Борнмут».

Понедельник, 3 ноября:

23.00 «Сандерленд» — «Эвертон».

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 22 очка. На второй строчке располагается «Борнмут» (18), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (17).

