Расписание матчей 10-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 ноября, стартует 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей.
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Англии (время — московское)
Суббота, 1 ноября:
18:00. «Бёрнли»– «Арсенал»;
18:00. «Фулхэм» – «Вулверхэмптон»;
18:00. «Кристал Пэлас» – «Брентфорд»;
18:00. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Лидс Юнайтед»;
20:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Челси»;
23:00. «Ливерпуль» – «Астон Вилла».
Воскресенье, 2 ноября:
17:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед»';
19:30. «Манчестер Сити» – «Борнмут».
Понедельник, 3 ноября:
23.00 «Сандерленд» — «Эвертон».
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 22 очка. На второй строчке располагается «Борнмут» (18), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (17).