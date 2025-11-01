Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, пройдут два матча 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 1 ноября (время московское):

14:00. «Урал» – «Сокол»

17:00. «Шинник» – «Челябинск»

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 16 матчей. Второе место занимает «Урал» с 30 очками после 15 проведённых игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 30 очков, у вторых — 27 после 16 матчей. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.