Тоттенхэм — Челси: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Тоттенхэм» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Челси» друг с другом:

АПЛ, 30-й тур, 3 апреля 2025 года, «Челси» — «Тоттенхэм» — 1:0;
АПЛ, 15-й тур, 8 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4;
АПЛ, 26-й тур, 2 мая 2024 года, «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0;
АПЛ, 11-й тур, 6 ноября 2023 года, «Тоттенхэм» — «Челси» — 1:4;
АПЛ, 25-й тур, 26 февраля 2023 года, «Тоттенхэм» — «Челси» — 2:0.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Челси» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
