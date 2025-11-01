Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Футбол Новости

Круговой ответил на слова Челестини, что команда находится на пределе

Круговой ответил на слова Челестини, что команда находится на пределе
Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слова главного тренера красно-синих Фабио Челестини, который ранее сказал, что его команда находится на пределе.

— В недавнем интервью Челестини говорил, что команда находится на пределе. С чем это связываете?
— Не знаю, потому что у меня нет такого, что мне прям физически тяжело. Думаю, что у многих футболистов тоже нет такого. Мы всё-таки выходим, играем. Понятно, что моментами что-то не получается. Но мы верим в себя до последней минуты и знаем, что выиграем, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

