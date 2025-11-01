Круговой ответил на слова Челестини, что команда находится на пределе

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слова главного тренера красно-синих Фабио Челестини, который ранее сказал, что его команда находится на пределе.

— В недавнем интервью Челестини говорил, что команда находится на пределе. С чем это связываете?

— Не знаю, потому что у меня нет такого, что мне прям физически тяжело. Думаю, что у многих футболистов тоже нет такого. Мы всё-таки выходим, играем. Понятно, что моментами что-то не получается. Но мы верим в себя до последней минуты и знаем, что выиграем, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

