Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо»: во сколько начало матча 14-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Бубнов высказал мнение, что «Рубин» победит «Динамо», если сыграет как с «Краснодаром»
