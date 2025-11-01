«Рубин» — «Динамо»: во сколько начало матча 14-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе.