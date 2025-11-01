Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Локомотив»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Зенита» и «Локомотива» друг с другом:

РПЛ, 23-й тур, 5 апреля 2025 года, «Локомотив» — «Зенит» — 1:1;

РПЛ, 13-й тур, 27 октября 2024 года, «Зенит» — «Локомотив» — 1:1;

РПЛ, 17-й тур, 3 декабря 2023 года, «Локомотив» — «Зенит» — 3:1;

РПЛ, 9-й тур, 24 сентября 2023 года, «Зенит» — «Локомотив» — 1:2;

РПЛ, 22-й тур, 9 апреля 2023 года, «Локомотив» — «Зенит» — 1:2.

