«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: матч 14-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России команда «Крылья Советов» набрала 13 очков и занимает 11-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 11 очков и располагается на 13-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе.