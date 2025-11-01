«Ростов» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:15

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 15 очков и занимает 10-е место. Подопечные Заура Тедеева заработали 12 очков и располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре донской клуб встретится с «Сочи» (8 ноября), а красно-чёрные сыграют с московским «Динамо» (8 ноября).

