Расписание матчей 10-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 ноября, стартует 10-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 10-го тура Серии А (время московское)
Суббота, 1 ноября:
17:00 «Удинезе» – «Аталанта»
20:00 «Наполи» – «Комо»
22:45 «Кремонезе» – «Ювентус»
Воскресенье, 2 ноября:
14:30. «Верона» – «Интер»
17:00. «Торино» – «Пиза»
17:00. «Фиорентина» – «Лечче»
20:00. «Парма» – «Болонья»
22:45. «Милан» – «Рома»
Понедельник, 3 ноября:
20:30. «Сассуоло» – «Дженоа»
22:45. «Лацио» – «Кальяри»
Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Рома» (21), тройку лидеров замыкает «Интер» (18).