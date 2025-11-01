Расписание матчей 10-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 ноября, стартует 10-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 10-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 1 ноября:

17:00 «Удинезе» – «Аталанта»

20:00 «Наполи» – «Комо»

22:45 «Кремонезе» – «Ювентус»

Воскресенье, 2 ноября:

14:30. «Верона» – «Интер»

17:00. «Торино» – «Пиза»

17:00. «Фиорентина» – «Лечче»

20:00. «Парма» – «Болонья»

22:45. «Милан» – «Рома»

Понедельник, 3 ноября:

20:30. «Сассуоло» – «Дженоа»

22:45. «Лацио» – «Кальяри»

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 21 очко. На второй строчке располагается «Рома» (21), тройку лидеров замыкает «Интер» (18).