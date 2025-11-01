Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может усилить состав нападающим из Лиги 1 — Mundo Deportivo

«Барселона» может усилить состав нападающим из Лиги 1 — Mundo Deportivo
Комментарии

«Барселона» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Страсбурга» Хоакину Паничелли. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые впечатлены выступлениями аргентинского футболиста в нынешнем сезоне, поскольку он забил девять голов в 10 матчах чемпионата Франции.

Всего в нынешнем сезоне Паничелли принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
В «Барселоне» опасаются, что травма Ямаля может стать хронической — The Sun

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android