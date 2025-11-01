«Барселона» может усилить состав нападающим из Лиги 1 — Mundo Deportivo

«Барселона» проявляет интерес к 23-летнему форварду «Страсбурга» Хоакину Паничелли. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые впечатлены выступлениями аргентинского футболиста в нынешнем сезоне, поскольку он забил девять голов в 10 матчах чемпионата Франции.

Всего в нынешнем сезоне Паничелли принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: