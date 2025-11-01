Аморим — о конкуренции с «Ливерпулем»: мне совершенно безразлично
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о конкуренции с «Ливерпулем» и своих амбициях в клубе.
«Мне совершенно безразлично, окажемся ли мы впереди «Ливерпуля». Я просто хочу выигрывать каждый матч и финишировать на вершине лиги. Хочу построить игру команды так, чтобы стать чемпионом Англии», — приводит слова Аморима Stan Sport Football.
После девяти сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 22 очка.
Сегодня в рамках 10-го тура подопечным Аморима предстоит встретиться с «Ноттингем Форест».
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
