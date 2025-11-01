Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» интересен 18-летний талант из «Лилля» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» интересен 18-летний талант из «Лилля» — Caught Offside
«Манчестер Юнайтед» интересен 18-летний полузащитник «Лилля» Айюб Буадди. Английская команда изучает вариант с его подписанием. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Буадди интересен и другим клубам английской Премьер-лиги, в частности лондонскому «Арсеналу». Однако на текущий момент «красные дьяволы» наиболее активно следят за французским полузащитником. При этом манкунианцы не делали предложений «Лиллю» относительно перехода Буадди.

В нынешнем сезоне Буадди принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

