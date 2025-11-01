Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Футбол Новости

Валерий Овчинников: «Пари НН» может помочь только господь бог

Валерий Овчинников: «Пари НН» может помочь только господь бог
Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о перспективах команды «Пари НН» в нынешнем сезоне.

«Пари НН» может помочь только господь бог. Смена руководства будет правильным решением. Всё в клубе зависит от президента, генерального директора и главного тренера. Это же они комплектовали команду. На каком они месте идут к 14-му туру? Какой это уровень РПЛ? За 14 туров уже становится ясно, кто в составе играет, а кто пассажир. Может, новые люди спасут команду. Я за то, чтобы «Пари НН» спасли», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате России «Пари НН» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав семь очков.

