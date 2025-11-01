«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти матчей чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 17 очков и занимает третье место. Подопечные Энцо Марески заработали 14 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счётом 3:0, а «Челси» уступил «Сандерленду» (1:2).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: