Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Челси: онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 20:30

«Тоттенхэм» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 10-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После девяти матчей чемпионата Англии команда Томаса Франка набрала 17 очков и занимает третье место. Подопечные Энцо Марески заработали 14 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счётом 3:0, а «Челси» уступил «Сандерленду» (1:2).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Нападающий «Челси» Гиттенс: мой первый мяч за команду — это нечто особенное

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android