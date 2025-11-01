«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: текстовая трансляция игры 10-го тура АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в чемпионате Англии с 15 очками после девяти проведённых матчей. «Астон Вилла» располагается на восьмой строчке, у команды также 15 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 22 очка в активе.