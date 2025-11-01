«Реал» Мадрид — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей чемпионата Испании команда Хаби Алонсо набрала 27 очков и занимает первое место. Подопечные Карлоса Корберана заработали девять очков и располагаются на 17-й строчке.

В минувшем туре «сливочные» победили «Барселону» со счётом 2:1, а «летучие мыши» уступили «Вильярреалу» со счётом 0:2.

Материалы по теме Мбаппе объяснил разницу между «ПСЖ» и мадридским «Реалом»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: