none
none
none
none
none
none
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Экс-тренер «Локомотива» Оганесян поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграют с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Ребята находятся наверху. Приложат все усилия с «Зенитом», чтобы там остаться. Постараются обыграть, чтобы укрепить положение в турнирной таблице. Понятно, что будет тяжело. Последние годы «Локомотив» неплохо играет с «Зенитом». Надеюсь, что в Питере возьмут очки. С ЦСКА ребята сыграли очень хорошо. Всё получалось. Хочется верить, что с «Зенитом» будет так же», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

