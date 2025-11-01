Овчинников: все команды работают на пределе, но ЦСКА хорошо выглядит

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников прокомментировал слова швейцарского специалиста Фабио Челестини, возглавляющего московский ЦСКА, что его команда находится на пределе.

«Борьба за чемпионство определится во второй части чемпионата. Но ЦСКА хорошо выглядит. Все команды работают на пределе. А как играть по-другому? Понимаю, что Челестини хочет, чтобы помогли финансово, а не советами. Думаю, за счёт новых игроков хочет разбавить ситуацию», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 матчей Мир Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и на текущий момент занимают первое место.

