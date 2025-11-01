«ПСЖ» — «Ницца»: онлайн-трансляция матча 11-го тура Лиги 1 — 2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ницца». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата Франции команда Луиса Энрике набрала 21 очко и занимает первое место. Подопечные Франка Эза заработали 17 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» со счётом 1:1, а «Ницца» победила «Лилль» со счётом 2:0.

