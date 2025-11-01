Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Алонсо — перед матчем с «Валенсией»: мы идём в хорошем темпе и не хотим сбавлять обороты

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался перед матчем 11-го тура испанской Примеры, в котором его команде предстоит встретиться с «Валенсией».

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
«В Лиге чемпионов можно терять очки, а затем набирать их, но в Ла Лиге всё иначе, ведь это марафон. Мы идём в хорошем темпе и не хотим сбавлять обороты. Я думаю о матче с «Валенсией». В прошлом году они победили на «Бернабеу». Мы не можем расслабляться и должны проявить к ним большое уважение. Корберан — тренер, который хорошо готовит свои команды, а у «Валенсии» есть качественные и хорошие игроки. Мы должны быть начеку, потому что после крупной победы иногда немного сбавляешь обороты, и мы не хотим этого допускать», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После 10 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 27 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Валенсия» заработала девять очков и располагается на 17-й строчке.

