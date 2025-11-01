Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Футбол Новости

Аморим готов к тому, что два футболиста потребуют ухода из «МЮ» зимой — Daily Mail

Аморим готов к тому, что два футболиста потребуют ухода из «МЮ» зимой — Daily Mail
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим готов к тому, что полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее потребуют перехода в другие команды в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, минувшим летом «красные дьяволы» уже отклонили просьбу Майну об аренде. Зиркзее выражает недовольство количеством игрового времени. Оба игрока хотят регулярно выходить на поле, чтобы попасть на чемпионат мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Майну отыграл 228 минут за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В свою очередь, Зиркзее провёл на поле 90 минут во всех соревнованиях.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

