Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Тикнизяном интересуются в Португалии — Конур

26-летний армянский футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян попал в сферу интересов «Бенфики» и «Порту», сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в социальной сети X.

Скауты португальских клубов посетили матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Брагой», который состоялся 23 октября, чтобы понаблюдать за игроком. У Тикнизяна есть цель двигаться и развиваться в Европе.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Наварро – 22'     2:0 Доржелес – 72'    

Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» летом 2025 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 15 матчей с учётом всех турниров за клуб и записал в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4 млн.

