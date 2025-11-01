Скидки
«Реал» может побороться с грандами АПЛ за 18-летнего вингера из «РБ Зальцбург» — DC

Аудио-версия:
Мадридский «Реал» проявляет интерес к 18-летнему крайнему нападающему «РБ Зальцбург» Керим-Сэму Алайбеговичу. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» рассматривают вариант с тем, чтобы заключить долгосрочный контракт с боснийским футболистом.

При этом, как подчёркивает Sky Sport Germany, Алайбегович также интересен таким клубам английской Премьер-лиги, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне Алайбегович принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

