Мбаппе назвал свой гол, который запомнился ему больше всего

Мбаппе назвал свой гол, который запомнился ему больше всего
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, какой из его забитых мячей запомнился ему больше всего.

«Обычно я всегда говорю, что последний [гол]. Но в этот раз я выбрал бы первый, первый мяч, забитый на «Бернабеу». Испытывал особенный трепет перед матчем с «Бетисом». Надеюсь, это был первый гол из многих, которые я забью на домашнем стадионе. Данный момент положил начало моей истории в «Реале» и оставил очень приятные воспоминания», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

Нападающий оформил дубль во встрече с «Бетисом» (2:0) в 4-м туре чемпионата Испании минувшего сезона, которая состоялась 1 сентября 2024 года.

В течение карьеры Мбаппе также играл за «Монако» и «ПСЖ».

