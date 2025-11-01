Де Дзерби — перед матчем с «Осером»: нам нужно играть ещё агрессивнее и решительнее

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался перед матчем 11-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Осером».

«Меня сильно беспокоит и напрягает, что у нас семь или восемь травмированных игроков. В этом заключается большой минус. Надир прошёл обследование, и ничего серьёзного нет. Возможно, просто упало давление. В сезоне бывают не только хорошие моменты, как в матчах с «Аяксом» или «ПСЖ». Сейчас у нас два поражения и ничья, поэтому нам нужно играть ещё агрессивнее и решительнее», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

После 10 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осер» заработал семь очков и располагается на 17-й строчке.