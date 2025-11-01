Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Дзерби — перед матчем с «Осером»: нам нужно играть ещё агрессивнее и решительнее

Де Дзерби — перед матчем с «Осером»: нам нужно играть ещё агрессивнее и решительнее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался перед матчем 11-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Осером».

Франция — Лига 1 . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
Осер
Осер
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Меня сильно беспокоит и напрягает, что у нас семь или восемь травмированных игроков. В этом заключается большой минус. Надир прошёл обследование, и ничего серьёзного нет. Возможно, просто упало давление. В сезоне бывают не только хорошие моменты, как в матчах с «Аяксом» или «ПСЖ». Сейчас у нас два поражения и ничья, поэтому нам нужно играть ещё агрессивнее и решительнее», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт клуба.

После 10 матчей чемпионата Франции «Марсель» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осер» заработал семь очков и располагается на 17-й строчке.

Материалы по теме
«Марсель» и «Анже» поделили очки в матче Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android