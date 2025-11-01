Ямаль тренируется по специальной программе, игрок хочет вновь заявить о себе — MD
Поделиться
В течение последней недели крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль тренировался на хорошем уровне, следуя программе, разработанной специально для него. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, ранее стало известно, что 18-летний футболист получил повреждение в области паха. Появлялась информация, что Ямаль испытывал дискомфорт во время матча с мадридским «Реалом» (2:1) в Ла Лиге, который состоялся 26 октября.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
По информации источника, вингер сине-гранатовых хочет снова показать свою лучшую игру после неудачи во встрече со «сливочными». Ямаль рассчитывает сделать это в грядущем матче чемпионата Испании с «Эльче», который состоится 2 ноября.
Чем уникален Ламин Ямаль:
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
12:39
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:10
-
12:02
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:13
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:14
-
09:06