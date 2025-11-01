Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Ямаль тренируется по специальной программе, игрок хочет вновь заявить о себе — MD

В течение последней недели крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль тренировался на хорошем уровне, следуя программе, разработанной специально для него. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летний футболист получил повреждение в области паха. Появлялась информация, что Ямаль испытывал дискомфорт во время матча с мадридским «Реалом» (2:1) в Ла Лиге, который состоялся 26 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, вингер сине-гранатовых хочет снова показать свою лучшую игру после неудачи во встрече со «сливочными». Ямаль рассчитывает сделать это в грядущем матче чемпионата Испании с «Эльче», который состоится 2 ноября.

