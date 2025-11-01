Экс-тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Дженоа» — Ди Марцио
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Дженоа», так как нынешний тренер команды Патрик Виейра может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Помимо Ваноли, в качестве замены французскому специалисту рассматриваются кандидатуры Даниэле Де Росси и Луки Готти.
После девяти сыгранных туров итальянской Серии А «Дженоа» с тремя очками замыкает турнирную таблицу. В нынешнем сезоне команда из Генуи ещё не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. 3 ноября в рамках 10-го тура команде предстоит встретиться с «Сассуоло».
Италия — Серия А . 10-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
12:39
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:10
-
12:02
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:13
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
09:14
-
09:06