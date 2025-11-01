Скидки
Экс-тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Дженоа» — Ди Марцио

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Дженоа», так как нынешний тренер команды Патрик Виейра может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Помимо Ваноли, в качестве замены французскому специалисту рассматриваются кандидатуры Даниэле Де Росси и Луки Готти.

После девяти сыгранных туров итальянской Серии А «Дженоа» с тремя очками замыкает турнирную таблицу. В нынешнем сезоне команда из Генуи ещё не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. 3 ноября в рамках 10-го тура команде предстоит встретиться с «Сассуоло».

